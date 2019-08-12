Епархия на год запретила служить игумену из Гатчины, поранившему ребенка при крещении

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Гатчинская епархия приносит извинения за поведение священника во время крещения ребенка, на которое пожаловалась мать; игумен отстранён от служения на год.

"В связи с инцидентом во время крещения младенца, произошедшим 10 августа 2019 года в Мариенбургском Покровском храме Гатчины, указом Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко) запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения", - говорится в сообщении на сайте епархии.

"Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещенного ребенка и приносит свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих", - отмечается на сайте епархии.

Как сообщал "Интерфаксу" в минувшее воскресенье источник в правоохранительных органах, в субботу в полицию Гатчинского района поступило заявление от местной жительницы о том, что в Мариенбургском покровском храме в Гатчине один из служителей храма жестоко обращался с ребёнком при крещении.

Собеседник агентства добавил, что телефонограмм из больницы по данному факту не поступало. Материал проверки находится у участкового.

По данным СМИ, речь идет об игумене Фотии (Василий Нечепоренко). На опубликованной в интернете видеозаписи он с силой несколько раз окунает ребенка в воду во время обряда крещения. Мать малыша безуспешно пытается забрать его из рук священнослужителя.