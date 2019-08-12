Голландца будут судить в Химках за контрабанду кокаина 20 лет назад

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело подданного Королевства Нидерланды Гидо Гилермо Волтерса, обвиняемого в контрабанде крупной партии кокаина, направлено на рассмотрение в Химкинский городской суд в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

Волтерс обвиняется в участии в преступном сообществе, контрабанде, незаконном обороте наркотиков и попытке совершения последних двух преступлений, а также в приготовлении к торговле наркотиками.

По версии следствия, с 1999 по 2000 год 58-летний Волтерс входил в состав преступного сообщества, созданного подданным Великобритании, и занимался контрабандой кокаина из Колумбии в Великобританию транзитом через Россию. Вместе с сообщниками он переправил более 47 кг кокаина, кроме того, у него изъяли еще более 59 кг этого наркотика, предназначенного для продажи.

Как сообщает Генпрокуратура, Волтерс долгое время скрывался от следствия, но в апреле прошлого года его экстрадировали из Бельгии в Россию и поместили под стражу.

Шестеро соучастников Волтерса были осуждены в 2004 и 2018 годах, а расследование в отношении создавшего группировку британца и других членов преступного сообщества продолжается.