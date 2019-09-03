Москвич получил 11 лет за попытку сбыть более трех килограмм героина

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбытчик героина приговорен в Москве к 11 годам колонии строго режима. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) во вторник, 3 сентября.

"Лефортовский районный суд Москвы признал 43-летнего местного жителя виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору)", - сказали в ведомстве.

В сентябре 2018 года мужчина со своим знакомым приобрел с целью дальнейшей продажи 1 кг 250 г героина, а позже, в январе 2019 года - еще 1,8 кг этого же наркотика. Однако они были задержаны сотрудниками полиции.

Во время расследования уголовного дела юго-западный транспортный прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с подсудимым, который полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

Предварительное следствие в отношении другого соучастника в настоящее время продолжается, добавили в ММТП.