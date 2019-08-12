Интендант ЮВО осужден на шесть лет за мошенничество с пайками

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону осужден бывший замначальника продовольственной службы Южного военного округа Роман Сомонов. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК РФ по ЮВО.

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил Сомонова к 6 годам лишения свободы за нанесение ущерба Минобороны РФ на сумму свыше 471 млн рублей. Суд также лишил его звания подполковника и назначил штраф 600 тыс. рублей.

Фигурантом этого дела является также предшественник Сомонова на данной должности полковник Денис Зорин (уголовное дело в отношении него приостановлено в связи с временным тяжелым заболеванием) и бывший начальник продовольственной службы войсковой части 04436 майор Владимир Фирсов, который был осужден ранее.

В декабре 2011 года Минобороны РФ заключило госконтракт на организацию питания военнослужащих на 2012-2014 годы с АО "Военторг", которое в качестве подрядчика привлекло ООО "Коллектив-Сервис", говорится в сообщении.

По версии следствия, Фирсов, действуя в составе организованной группы с Зориным и Сомоновым, с марта 2012 года по март 2014 год завышал в отчетной документации данные о пайках для военнослужащих войсковой части, получаемых от ООО "Коллектив-Сервис".

В результате министерству обороны РФ был нанесен ущерб на сумму свыше 471 млн рублей.

Как отмечается в сообщении, Фирсов получал от ООО "Коллектив-Сервис" денежное вознаграждение в размере 60% от стоимости фактически не поставленного в войсковую часть продовольствия. Таким образом, он получил около 90 млн рублей, из которых 44,5 млн рублей он передал Зорину, а 2,5 млн рублей - Сомонову.

Сомонов обвинялся по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения) и части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В конце июня 2019 года он признал свою вину.

Суд с Фирсова и Сомонова также взыскал в общей сложности в пользу Минобороны РФ свыше 193 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по ЮВО, Фирсов был осужден в июне 2016 года и приговорен к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Он также был лишен звания майора.