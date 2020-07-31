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Паек военных летчиков увеличили почти вдвое и улучшили его рецептуру

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российским военным летчикам увеличили бортовой паек с 250 до 400 грамм и улучшили его рецептуру, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Для летного состава Вооруженных сил разработаны современные рационы питания, так называемый "Бортовой паек для экипажей самолетов и вертолетов". (...) Если ранее выдавались консервы (в основном это были каши с мясом) объемом 250 грамм, то теперь, по заказу летного состава, в бортовой паек введены консервы мясорастительные (мясоовощные) объемом 400 грамм с улучшенной рецептурой", - заявил Булгаков.

По его словам, в состав пайка включены готовые к употреблению блюда в современных эргономичных упаковках, открывающихся без применения специальных приборов.

"Он полностью удовлетворяет потребности летного состава при выполнении ими боевых и специальных задач", - заявил Булгаков.

1 августа исполнится 320 - лет со дня образования тыла Вооруженных сил России.

Минобороны РФ Дмитрий Булгаков

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