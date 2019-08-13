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Пять человек погибли в ДТП на федеральной автодороге в Якутии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В результате аварии на федеральной автодороге "Лена" в Якутии погибли пять человек, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.

В сообщении ведомства отмечается, что участниками ДТП стали два автомобиля. Авария произошла на 379 км федеральной автодороги.

В пресс-службе добавили, что спасатели извлекли тела погибших из машин.

Обстоятельства ДТП на месте происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Якутия Лена

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