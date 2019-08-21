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Число жертв ДТП на федеральной дороге "Лена" в Якутии выросло до шести

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Число жертв после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 379 км ФАД "Лена" выросло до шести - один человек скончался в больнице, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава региона.

"Один человек скончался ввиду тяжести травм в Нерюнгринской больнице, еще один находится в Республиканской больнице №2-"ЦЭМП", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что еще двое пострадавших в ДТП выписались из больницы.

Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 августа на 379 км ФАД "Лена". В результате инцидента погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Столкнулись автомобили Toyota Mark II и КамАЗ. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. Все погибшие и пострадавшие во время аварии находились в салоне легкового автомобиля.

"Предварительно установлено, что компания молодых людей, среди которых находились несовершеннолетние 16-17 лет, остановила попутный автомобиль Toyota, чтобы добраться из Нерюнгри в поселок Чульман. Несмотря на то, что в салоне легковой машины уже находились несколько пассажиров, юноши и девушки разместились на коленях друг друга", - сообщали в пресс-службе ГИБДД МВД по Якутии.

Якутия

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