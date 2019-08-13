Генпрокуратура РФ не нашла утечек данных клиентов трех крупных банков

В июне газета "Коммерсантъ" сообщала об утечке данных около 900 тысяч граждан - клиентов Альфа-банка, ОТП-банка и ХКФ-банка

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура после проверки не нашла нарушений законодательства, касающегося персональных данных клиентов трех крупных российских банков, заявил на канале "Эфир" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Он сообщил, что проверка проводилась в нескольких крупных банках - "Хоум Кредит энд Финанс Банке", Альфа-банке и ОТП-банке. "В соответствии с тем, что утечек не было найдено, дела об административном правонарушении не возбуждались", - сказал Куренной.

Он отметил, что руководства банков провели внутренние расследования и тоже не выявили нарушений. Куренной добавил, что системы защиты банков работают в штатном режиме, угроз сбоев не зафиксировано.

10 июня газета "Коммерсантъ" сообщила, что данные около 900 тысяч граждан России - клиентов Альфа-банка, ОТП-банка и ХКФ-банка - оказались в открытом доступе из-за утечек. Доступной оказалась информация о паспортных данных, телефонах, местах проживания и работы этих людей. В Роскомнадзоре заявили, что на первый взгляд эта утечка выглядит вопиющей. Ведомство заблокировало доступ к форуму, на котором были размещены базы данных.