Пожар на теплоходе "Святая Русь" локализован

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар на теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в затоне Сибирский загорелся пассажирский трехпалубный теплоход. По данным МЧС, оно находилось на ремонти и последние два года не использовалось.

На Волге под Нижним Новгородом сгорел теплоход "Святая Русь" https://t.co/qB0OlD5xmG pic.twitter.com/meIT75D0gW — Виталий С. (@vits2014) August 13, 2019

Площадь пожара на теплоходе достигла 450 квадратных метров.