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Пожар на теплоходе "Святая Русь" локализован

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар на теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в затоне Сибирский загорелся пассажирский трехпалубный теплоход. По данным МЧС, оно находилось на ремонти и последние два года не использовалось.

Площадь пожара на теплоходе достигла 450 квадратных метров.

Нижегородская область

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