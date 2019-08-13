Поиск

Теплоход без пассажиров загорелся на Волге под Нижним Новгородом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Под Нижним Новгородом горит пассажирский теплоход, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел на борту трехпалубного пассажирского теплохода "Святая Русь" в акватории Сибирского затона", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пассажиров на борту нет, отметил он.

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" (прежнее название - "Родина") был спущен на воду в ГДР в 1955 году. Последнюю модернизацию он прошел в 2006 году. Теплоход рассчитан на 216 пассажиров.

Нижний Новгород Волга

Новости

Коллеги Доренко с радио "Говорит Москва" запустили новостной проект в соцсетях

Коллеги Доренко с радио "Говорит Москва" запустили новостной проект в соцсетях

Украина упростит получение гражданства для россиян, ищущих политического убежища

Девушка, которую ударил полицейский, не признала вину в нарушении на митинге

Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции в Уфе не смогла давать показания

Росгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 раз

Росгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 раз

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за износа трубы

Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за износа трубы

Беглов на дебатах назвал себя беспартийным

Беглов на дебатах назвал себя беспартийным

Еще одну дамбу построят в Хабаровске для защиты от паводка

Лидер демократов в палате представителей Конгресса выступил в поддержку протестующих в Москве

Число лесных пожаров в Иркутской области сократилось, но площадь выросла

Число лесных пожаров в Иркутской области сократилось, но площадь выросла
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');