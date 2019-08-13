Теплоход без пассажиров загорелся на Волге под Нижним Новгородом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Под Нижним Новгородом горит пассажирский теплоход, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел на борту трехпалубного пассажирского теплохода "Святая Русь" в акватории Сибирского затона", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пассажиров на борту нет, отметил он.

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" (прежнее название - "Родина") был спущен на воду в ГДР в 1955 году. Последнюю модернизацию он прошел в 2006 году. Теплоход рассчитан на 216 пассажиров.