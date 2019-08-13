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На Соловецких островах построят аэропорт

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На Соловецком архипелаге к 2035 году не только отреставрируют ансамбль Соловецкого монастыря, но создадут инфраструктуру на территории островов, сообщили в Минкультуры РФ.

Согласно планам, на Соловецких островах появятся новые дороги, аэропорт, причалы, жилой фонд и социальные объекты, необходимые для обеспечения полноценной жизнедеятельности на архипелаге, говорится в сообщении ведомства. Формируется программа реставрации 114 памятников в составе Соловецкого монастыря.

Уточняется, что программу выполнения работ должен подготовить Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Он был учрежден правительством РФ. Минкультуры России выделяет Фонду ежегодную субсидию на проектирование и реставрацию объектов культурного наследия. Срок окончания реставрационных работ будет определён программой, которую разработает Фонд.

В 2019 году, по данным министерства, завершена реставрация более десяти объектов.

Ранее сообщалось, что основной комплекс работ на Соловецком архипелаге завершится в 2035 году. Настоятельский корпус будет сдан в 2020 году.

Соловецкий архипелаг, а также пятикилометровая акватория Белого моря, включены в состав особо охраняемой территории - Федерального государственного учреждения "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник". Соловецкие острова состоят из шести крупных островов: Соловецкий (Большой Соловецкий) остров, Анзерский остров, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий остров, Малый Заяцкий остров. В архипелаг входит также более ста малых островков. Главной достопримечательностью островов является Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской расположен в Приморском районе Архангельской области на Соловецком острове в Белом море. Был основан в 1420-1430-х годах. В 1992 году комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1995 - в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

Печальную известность Соловки приобрели в годы советских репрессий. В 1920 году Соловецкий монастырь был ликвидирован, на его месте были организованы совхоз "Соловки" и лагерь принудительных работ, а с 1923 года до конца 1930-х годов там располагался один из первых концлагерей для противников советской власти - Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Религиозная деятельность на Соловках возобновилась лишь в 1990 году.

В память о жертвах политических репрессий в Москве на Лубянской площади установлен Соловецкий камень.

Соловецкий архипелаг

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