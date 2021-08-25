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Утверждены новые правила застройки Соловков

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министерство строительства и архитектуры Архангельской области утвердило новые правила землепользования и застройки Соловецкого архипелага, сообщил глава ведомства Владимир Полежаев.

Он объяснил, что этих правил ждали для расселения аварийного жилья и строительства социальных объектов при максимальном сохранении памятников и святынь, тогда как правила 2019 года устарели.

"Мы проделали большую скрупулезную работу в контакте с большим числом федеральных, региональных и муниципальных ведомств, чтобы привести документацию в порядок и дать импульс к развитию сельского поселения "Соловецкое", - отметил министр через пресс-службу. - Этого пакета документов ждали не только власти муниципалитета, но и руководство Приморского района. На Соловках уже стартовало строительство больницы, идет корректировка проекта строительства очистных сооружений, планируется возведение детского сада и здания общеобразовательной школы".

Соловецкий архипелаг, а также пятикилометровая акватория Белого моря включены в состав особо охраняемой территории - Федерального государственного учреждения "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник".

В архипелаг входят шесть крупных островов - Соловецкий (Большой Соловецкий) остров, Анзерский остров, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий остров, Малый Заяцкий остров - и больше ста мелких.

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь - мужской монастырь на Соловецком острове. Он был основан в 1420-1430-х годах. В 1992 году комплекс памятников Соловецкого музея-заповедника был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1995-м - в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Соловки Архангельская область Соловецкий остров Соловецкий монастырь ЮНЕСКО Владимир Полежаев

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