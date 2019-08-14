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Силовики пришли с обыском в здание НКО "Правовая инициатива"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива".

Пресс-секретарь проекта Ксения Бабич уточнила, что около 9:40 "в офис ворвались сотрудники ФСБ вместе с бойцами СОБРа". По ее словам, они забрали телефоны сотрудников и фотографировали их паспорта.

Причину обыска они не назвали. При этом силовики показали постановление на обыск всего здания, а не конкретного офиса, где находится организация.

Бабич отметила, что сотрудники правоохранительных органов пытались вскрыть кабинет директора проекта Ванессы Коган, а также осмотрели помещения, где находится документация.

У "Интерфакса" пока нет комментариев со стороны правоохранительных органов по поводу этой ситуации.

"Правовая инициатива" была создана в 2000 году. Организация представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В 2011 году Минюст исключил организацию из реестра иностранных НКО, в настоящее время проект работает через две российских НКО - "Правовое содействие - Астрея" и "Правовая инициатива".

Правовая инициатива Москва

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