Правозащитную НКО в Москве обыскали по делу соседней компании

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Целью обысков, которые сотрудники ФСБ провели 14 августа в московском офисе НКО "Правовая инициатива", была аудиторско-консалтинговая компания, которая занимает соседний с НКО офис в том же здании, рассказала "Коммерсанту" пресс-секретарь организации Ксения Бабич.

По ее словам, это выяснилось после того, как после часа следственных действий у правозащитников сотрудники спецслужбы перешли в соседние офисы. Чтобы обыскать аудиторов, сотрудники ФСБ получила разрешение на обыск всего здания, но зашли только в "Правовую инициативу", отметила она.

В среду Бабич рассказала, что утром в офис "Правовой инициативы" пришли сотрудники ФСБ, предъявив ордер на обыск всего здания. Они отобрали у сотрудников организации телефоны, фотографировали их паспорта и другие документы. С собой они ничего не забрали, никаких документов о следственных действиях не оставили, а на словах один из них сказал юристу организации, что обыски связаны с делом по статье об организации преступного сообщества.

"Правовая инициатива" была создана в 2000 году. Она представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека. В 2011 году Минюст исключил организацию из реестра иностранных НКО, в настоящее время проект работает через две российских НКО - "Правовое содействие - Астрея" и "Правовая инициатива".