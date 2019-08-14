Кремль пообещал разобраться в ситуации с переломом ноги у задержанного москвича

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Кремль поинтересуется деталями задержания совершавшего пробежку москвича, у которого после этого диагностировали перелом ноги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, на чем основывается ответ Следственного комитета, но поинтересуемся деталями", - сказал Песков в среду журналистам в ответ на просьбу прокомментировать отказ СКР принять заявление москвича, который после задержания получил перелом ноги.

"Безусловно, в каждом конкретном случае очень важно владеть всеми деталями произошедшего: кто, как, в связи с чем повалил на землю. Здесь нельзя обобщающие какие-то делать выводы. Нужно исходить из каждого отдельно взятого случая", - отметил пресс-секретарь президента.

Московский дизайнер Константин Коновалов ранее заявил, что утром 27 июля, за несколько часов до начала не санкционированной властями массовой протестной акции, совершал пробежку по Тверской улице недалеко от мэрии Москвы и фотографировал "интересные виды на город с колоннами автозаков или толпами полицейских".

По словам Коновалова, несколько полицейских его задержали, повалили и прижали к асфальту так, что ноги перегнулись через бордюр, после чего поместили в автозак.

Коновалов сообщил, что врачи, которых он вызвал из-за боли в колене, диагностировали перелом. Позднее москвич заявил, что обратился в Следственный комитет с заявлением. Накануне стало известно, что следователи не усмотрели нарушений закона в действиях полицейских, задержавших Коновалова.

Как установили следователи, 27 июля Коновалов принимал участие "в массовом публичном мероприятии - шествии, которое не было согласовано в установленном законом порядке с органами исполнительной власти Москвы, что влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность". Согласно документу, на основании закона "О полиции" "сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения применять физическую силу, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений".

Акция 27 июля прошла в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Она не была согласована. В тот день в центре города задержали больше тысячи человек. Затем СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.