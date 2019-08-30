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Суд отклонил жалобу на СКР дизайнера, которому при задержании в Москве сломали ногу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отказал дизайнеру Константину Коновалову, который жаловался на бездействие Следственного комитета в связи с тем, что ему сломали ногу при задержании 27 июля. Коновалов опубликовал копию решения суда в твиттере.

Он жаловался на бездействие начальника отдела СК по Тверскому району Владимира Чернобривого, поскольку ранее он направил следователям жалобу на действия покалечивших его полицейских, а они не провели проверку и не усмотрели в действиях полиции нарушений. Адвокат дизайнера Федор Сирош просил признать отказ следователя немотивированным, ограничивающим права его доверителя и обязать СК устранить нарушение.

Судья Антон Беляков счел доводы Коновалова "несостоятельными". В решении говорится, что заявление о преступлении может стать поводом для возбуждения уголовного дела, в соответствии со статьей 140 УПК. Для этого в документе должно быть достаточно данных о признаках преступления. Обращения граждан, не связанные с заявлением о преступлении, СК просто должен рассмотреть за 30 дней, в соответствии с ФЗ-59 о порядке рассмотрения обращений граждан.

В жалобе Коновалова следователи не нашли "объективно подтвержденных сведений" о признаках преступления, о чем его уведомили, в соответствии с ФЗ-59. В этой ситуации суд счел доводы заявителя о бездействии следствия несостоятельными и его иск отклонил.

27 июля утром, до начала несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, Коновалов делал пробежку по Тверской. Его задержали, посадили в автозак, затем доставили в отдел полиции и обвинили в участии в несанкционированном мероприятии. В отдел полиции он вызвал скорую помощь, врачи нашли у него перелом ноги.

Коновалов признал в соцсетях, что планировал позднее пойти на акцию, но до задержания она еще не начиналась, и он просто бегал и фотографировал оцепление, автозаки и силовиков на Тверской.

На действия полицейских он пожаловался в СК. На это ему ответили, что он принимал участие в не согласованном с московскими властями шествии, "что влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность". Также там напомнили, что сотрудники полиции имеет право применять силы, если "несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений".

Константин Коновалов СКР МВД Тверской суд Мосгордума

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