"Яблоко" попросило Генпрокуратуру проверить законность дела о массовых беспорядках

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова попросила Генпрокуратуру и прокуратуру Москвы проверить законность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти после протестных акций в Москве, а также законность заключения под стражу фигурантов дела. Об этом сообщили "Интерфаксу" в партии.

В обращении говорится, что в действиях арестованных не усматриваются признаки организации или участия в массовых беспорядках, а также применения насилия к представителю власти.

Слабунова отмечает в обращении, что "ничем не подтверждены" основания, по которым следователи ходатайствовали о заключении под стражу задержанных.

Обращения с просьбой сделать соответствующие запросы в прокуратуру Слабунова направила уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой.

В поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в Москве прошли несколько согласованных и несогласованных акций - 14 и 27 июля, а также 3 августа и 10 августа. Последний митинг собрал на проспекте Сахарова, по данным МВД, 20 тыс. человек. По данным волонтерской организации "Белый счетчик", там было порядка 50-60 тыс. человек.

Полиция за участие в этих акциях задержала в общей сложности около 1,7 тыс. человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и нападениях на представителей власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Суд отправил 14 человек под стражу.