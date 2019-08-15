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10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Десять человек пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения автомобиля и пассажирской "ГАЗели" в Саратовской области, сообщает в четверг региональное Управление ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 07:45 на мосту Энгельс - Саратов: столкнулись автомобиль "Фольксваген" и "Газель".

Предварительно пострадали четыре человека из легкового автомобиля, еще шесть - из ГАЗели.

По данным ГИБДД, микроавтобус не был маршрутным.

Саратовская область

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