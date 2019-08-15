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Аэропорт "Жуковский" не прерывал работу из-за аварийной посадки Airbus в поле

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме, несмотря на вынужденную посадку самолета "Уральских авиалиний" в поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта.

По данным онлайн-табло "Жуковского", в 9:35 мск ожидается вылет рейса U625 "Уральских авиалиний" в Симферополь, ведется посадка.

Утром 15 августа самолет "Уральских авиалиний" вскоре после вылета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в кукурузном поле недалеко от ВПП. Рейс направлялся в Симферополь. По предварительным данным, на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По данным регионального главка МЧС РФ, госпитализированы 10 человек, погибших нет.

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации.

Аварийная посадка А-321 в "Жуковском"

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Жуковский Airbus Уральские авиалинии Симферополь

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