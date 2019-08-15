Поиск

Песков обещал представить к госнаградам пилотов, посадивших А321 на кукурузное поле

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пилоты, которые без потерь посадили на поле самолет "Уральских авиалиний" после столкновения с птицами, в кратчайшие сроки будут представлены к госнаградам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал летчиков героями, которые спасли жизни людей и посадили самолет, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Пресс-секретарь сказал, что на борту Airbus А321 было 234 пассажира и семь членов экипажа. Ранее назывались и другие данные по количеству пассажиров.

Песков также выразил надежду, что причины случившегося установят быстро, поскольку корпус самолета цел и "черные ящики" уже обнаружены. Он видел сообщения, что стаю чаек могла привлечь расположенная рядом с аэропортом несанкционированная свалка.

Самолет "Уральских авиалиний" утром в четверг столкнулся с чайками сразу после вылета из аэропорта "Жуковский" в Симферополь. Птицы попали в двигатели, пилоты их отключили и сели, не выпуская шасси, на кукурузное поле. Никто не погиб.

Уральские авиалинии Жуковский Симферополь Москва Дмитрий Песков

Новости

55 человек обратились к медикам после аварийной посадки А321 в поле

Аварийная посадка Airbus в кукурузном поле. Обобщение

Аварийная посадка Airbus в кукурузном поле. Обобщение

Бывший начальник НИИ Минобороны отверг возможность кражи технологий гиперзвукового оружия

Бывший начальник НИИ Минобороны отверг возможность кражи технологий гиперзвукового оружия

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Глава Барнаула ушел в отставку

Глава Барнаула ушел в отставку

Минздрав уточнил число пострадавших после жесткой посадки Airbus

Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

Казус с топом "Яндекса" заставил ряд депутатов поддержать законопроект Горелкина

Больше 250 преподавателей ВШЭ попросили Мосгорсуд освободить Егора Жукова

Что произошло за день: среда, 14 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');