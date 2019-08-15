Песков обещал представить к госнаградам пилотов, посадивших А321 на кукурузное поле

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пилоты, которые без потерь посадили на поле самолет "Уральских авиалиний" после столкновения с птицами, в кратчайшие сроки будут представлены к госнаградам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал летчиков героями, которые спасли жизни людей и посадили самолет, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Пресс-секретарь сказал, что на борту Airbus А321 было 234 пассажира и семь членов экипажа. Ранее назывались и другие данные по количеству пассажиров.

Песков также выразил надежду, что причины случившегося установят быстро, поскольку корпус самолета цел и "черные ящики" уже обнаружены. Он видел сообщения, что стаю чаек могла привлечь расположенная рядом с аэропортом несанкционированная свалка.

Самолет "Уральских авиалиний" утром в четверг столкнулся с чайками сразу после вылета из аэропорта "Жуковский" в Симферополь. Птицы попали в двигатели, пилоты их отключили и сели, не выпуская шасси, на кукурузное поле. Никто не погиб.