Пропавший два дня назад в омском лесу трехлетний мальчик найден живым

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Трехлетнего мальчика, которого искали с 13 августа в Омской области, нашли живым.

В региональном МЧС уточнили, что ребенка обнаружили в полутора километрах от того места, где он пропал, в болотистой местности

Ребенка нашли члены поисковой группы, в составе которой были добровольцы и бойцы Росгвардии.

Маленький мальчик пропал днем 13 августа в Большереченском районе Омской области. Родители приехали с ним в лес для сбора ягод, ребенка оставили одного в автомобиле. Взрослые вернулись к машине через 15 минут и обнаружили, что сына нет на месте пропажу ребенка. Родители около трёх часов искали его самостоятельно, после чего обратились в полицию.

К поискам ребенка были подключены квадрокоптеры, вездеходы и другие виды транспорта. Всего в поисках участвовали около 600 человек.