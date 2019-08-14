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Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.

В пресс-службе областного СУ СКР сообщили, что накануне днем мальчик вместе с родителями приехал в лес Большереченском районе Омской области. Взрослые оставили его одного в машине и ушли за ягодами. Через 15 минут родители вернулись к автомобилю, но ребенка в нем уже не было. После трех часов безуспешных поисков родители мальчика обратились за помощью в полицию.

В поисках задействовано около 400 человек. Ребенка ищут сотрудники регионального управления МВД России, Росгвардии, Главного управления МЧС России и общественные организации "Доброспас" и "Лиза Алерт". Мальчика также ищут местные жители, граждане, приехавшие с разных районов области, волонтеры. Также привлекли авиацию и кинологов со служебными собаками. Ночью поиски не прекращались, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону в среду.

Лесной массив условно разбили на квадраты, его прочесывают цепочками, чтобы не пропустить ни метра лесной территории.

Омская область

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