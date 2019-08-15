Минпромторг подготовил концепцию движения машин-беспилотников по дорогам РФ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект концепции обеспечения безопасности дорожного движения с учетом появления на дорогах беспилотных автомобилей, следует из материалов портала нормативно-правовых актов.

Планируется, что новые меры будут способствовать снижению количества погибших в ДТП, уменьшению числа аварийно-опасных участков на дорогах, разгрузке дорог и позволят выработать регламент по движению беспилотников в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

Отмечается, что необходимо сменить подход к организации, планированию и построению дорожной сети, так как технология роботизированных транспортных коридоров открывает новые возможности для российской экономики благодаря возможности масштабных транзитных перевозок с использованием беспилотного транспорта.

В числе основных требований к дорожно-транспортной инфраструктуре назвали наличие интеллектуальной транспортной системы, платформы по сбору генерируемых автомобилем данных, функционирование системы точного позиционирования на основе спутниковых технологий, наличие цифровой модели дороги на основе высокоточных цифровых динамических дорожных карт и устойчивое покрытие дороги высокоскоростными каналами связи.

Беспилотники должны быть подключены к государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" и иметь бортовой "черный ящик".

Транспорт будущего

"Высокоавтоматизированное, подключенное, совместно используемое и, с высокой степенью вероятности, электрическое - это наиболее перспективный вид транспортного средства в крупных городах с развитой интеллектуальной инфраструктурой", - отмечается в тексте проекта. В ближайшей и среднесрочной перспективе Минпромторг ожидает появление беспилотного такси, в том числе с совместным использование машин в крупных мегаполисам (каршеринг, райдшеринг).

При этом использование беспилотников позволит транспортным компаниям снизить затраты на перевозки, но повлечет "значимый недостаток" - потерю рабочих мест людьми, чья работа связана с вождением. Кроме того, выгода ожидается и для автопроизводителей - беспилотники позволят отказаться от водителей и их кабин в грузовиках, стоимость которых составляет до 30% от цены транспортного средства.