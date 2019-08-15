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Второй самолет с пассажирами аварийно севшего Airbus прибыл в Крым

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самолет со второй группой пассажиров лайнера Airbus A321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, приземлился в Симферополе, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе крымского аэропорта.

"Рейс U6-9105 "Уральских авиалиний" совершил посадку в 23:00 мск", - сказал собеседник агентства.

По данным с сайта подмосковного главка МЧС России, этот самолет доставил в Симферополь 58 пассажиров аварийного рейса "Уральских авиалиний".

Большинство пассажиров отказались лететь в Крым, некоторые решили перенести полет на другие даты.

Первые семь человек, пережившие жесткую посадку Airbus A321, прибыли в Симферополь в 19:21 мск. Несколько человек согласились пообщаться с журналистами. Они поблагодарили экипаж и назвали случившееся "вторым днем рождения".

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе подмосковной деревни Рыбинское. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

К медикам за помощью обратились 76 человек. Госпитализированы шестеро, в том числе один ребенок.

Москва Симферополь Airbus A321

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