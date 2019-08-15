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Большинство пассажиров аварийно севшего Airbus отказались продолжать полет

Большинство пассажиров аварийно севшего Airbus отказались продолжать полет
Пассажиры самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Основная часть пассажиров самолета "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, вернут билеты.

Авикомпания сообщила в своем инстаграме, что семь пассажиров уже вылетели в Симферополь рейсом U6-230 (ручная кладь была им выдана). Багаж будет отправлен следующим ближайшим рейсом. 65 пассажиров в данный момент расселены в гостиницу при аэропорте "Жуковский' и отправятся в Крым дополнительным рейсом U6-9105 в 20:25 (время московское).

Остальные пассажиры - то есть 154 человека - отказались от дальнейшего перелета. Стоимость билетов им будет возмещена в полном объеме. Кроме того, они получат компенсации.

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Всего на борту аварийно самолета, который с отказавшими двигателями сел на кукурузное поле, было 226 пассажиров.

По уточнённым данным, 75 пассажирам понадобилась медицинская помощь. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что среди них 19 детей.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, аварийно сел утром 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области.

Вскоре после вылет самолет столкнулся со стаей чаек, в результате чего из строя вышли оба двигателя. Пилоты смогли посадить Airbus на кукурузное поле. Все находившиеся на борту выжили.

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Фотохроника 15 августа

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Уральские авиалинии Жуковский Airbus А321

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