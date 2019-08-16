Китайские туристы застряли по пути на родину из-за паводка в Приморье

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Возвращающиеся на родину китайские туристы из-за паводка застряли на погранпереходе Полтавка в Приморье, сообщил в пятницу вице-губернатор администрации Приморского края Олег Мельнико.

"На погранпереходе Полтавка очень много людей и поднялась вода. Это под контролем, критической ситуации нет. Люди обеспечены туалетом, водой. Сам процесс прохождения госграницы не нарушен", - сказал он на брифинге журналистам, отметив, что до конца дня китайские туристы перейдут границу.

Мельников уточнил, что причиной ситуации стал подъем уровня воды в реке до критического уровня.

Как сообщалось, тайфун "Кроса" принес в Приморье сильные дожди. Паводком отрезаны семь сел на севере края, подтоплены более 70 придомовых территорий, размыты участки девяти дорог. Ливни продолжаются.