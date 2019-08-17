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Около трех тысяч человек остались в зоне затопления на юге Приморья

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Около 3 тыс. жителей находятся в зоне подтопления в Уссурийском городском округе на юге Приморья, уровень воды в реках продолжает подниматься.

"За сутки от жителей округа поступило 23 обращения. В зонах подтопления находятся 16 домов, 169 придомовых участков в селах Кроуновка, Яконовка, Богатырка, Монакино, Алексей-Никольское, а также 456 га сельскохозяйственных угодий. На подтопленных территориях проживают 2 тыс. 718 человек", – сообщил Уссурийский городской округ.

Отмечается, что за минувшие сутки выпало 38 мм осадков. Наполнение рек продолжается.

"Уровень воды в реке Раздольная вырос почти на 290 см, что выше выхода на пойму более чем на полметра. Резкий подъем произошел в реке Борисовка (село Корсаковка), реке Казачка (село Пуциловка) и в реке Комаровка в районе "Семи ветров". Кроме того, на 115 см выше критических отметок уровень реки Комаровка в районе Сахзавода", - говорится в сообщении.

Из-за переливов через дорогу прервано транспортное сообщение с некоторыми селами округа.

Как сообщалось, тайфун "Кроса" уже принес в Приморье сильные дожди. Паводком отрезаны семь сел на севере и на юге края. Подтоплены придомовые территории, размыты участки десяти дорог.

Режим ЧС муниципального уровня действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном, Октябрьском районах, а также в Уссурийском и Лесозаводском городских округах.

Приморье

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