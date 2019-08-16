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Правозащитники потребовали от властей обсуждения действий силовиков на акциях в Москве

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Ветераны российского правозащитного движения - Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, Лев Пономарев - в открытом обращении к российскому руководству просят о встрече, чтобы обсудить ситуацию с задержаниями на акциях оппозиции в Москве.

"Эта встреча должна состояться до проведения выборов в Московскую городскую думу", - говорится в заявлении правозащитников, опубликованном радиостанцией "Эхо Москвы" в пятницу.

Правозащитники отмечают, что "попытки взаимодействия с ЦИКом и государственными правозащитными структурами показали, что эти организации не могут оперативно повлиять на драматические события, развивающиеся в Москве по нарастающей".

В заявлении правозащитники назвали действия правоохранительных органов на массовых акциях в Москве "силовым произволом". "Необходимо срочно разрешить этот кризис, разрушительный как для всего общества, так и для российской государственности", - заявляют авторы обращения.

По словам правозащитников, они хотели бы донести до российского руководства информацию о нарушениях на массовых акциях и обсудить требования, выдвинутые участниками протестов, и потому обратились к президенту России Владимиру Путину именно как к гаранту прав человека.

13 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует материалы, свидетельствующие о нарушениях со стороны как участников массовых акций, так и органов правопорядка, но вмешиваться в ситуацию - не прерогатива администрации главы государства. "Единственный, кто вправе выносить решение, это суд", - сказал Песков.

Валерий Борщев Светлана Ганнушкина Лев Пономарев

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