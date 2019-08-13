В Кремле не увидели в московских протестах признаков политического кризиса

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не разделяют мнение о том, что акции протеста в Москве являются проявлением политического кризиса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом", - сказал Песков журналистам во вторник.

По его словам, "протесты происходят во многих странах мира", и они "вызваны конкретными вопросами". В Москве, по мнению Пескова, вопросы появились "у тех, кто считает, что произошла какая-то несправедливость в ходе регистрации кандидатов".

Песков призвал не давать волю эмоциям при оценке действий правоохранительных органов и протестующих на акциях. "Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями. Поэтому использовать фразы "неправомерное применение силы", "неправомерное отстранение от выборов", "неправомерные аресты" и так далее (мы не должны - ИФ). Это может делать только или ведомство, которое это делает, по итогам служебной проверки, или (это) устанавливает суд. Мы с вами этого делать не можем и не имеем на это права", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он призвал дождаться решения судов, "которые охарактеризуют то, что происходило".

Представитель Кремля также призвал различать "обычные мирные протесты, которые согласованы соответствующим образом, и массовые беспорядки, это два совершенно разных явления".

На вопрос, есть ли, по его мнению, согласованные формы протеста, которые не могут быть отнесены к массовым беспорядкам, Песков сказал: "Я не хотел бы сейчас выступать адвокатом той или иной стороны, поэтому не буду отвечать на этот вопрос".

В Кремле надеются, что на все спорные ситуации, возникшие вокруг выборов в Мосгордуму, будут даны ответы, необходимые внутренние и служебные проверки проводятся. Песков подчеркнул, что выход на протестные акции большого количества людей, "безусловно, заслуживает внимания". "И, конечно, мы обращаем на это внимание, и очень внимательно отслеживаем те моменты, по которым у людей возникают вопросы. И делаем это не только мы, а делают это, главным образом, городские власти, потому что все-таки речь идет о выборах в Мосгордуму", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Действия полиции оправданы

Песков заявил, что в Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка в отношении участников протестных акций, но "абсолютно оправданными" действия по пресечению беспорядков. При этом он подчеркнул, что "в случае появления каких-то судебных исков, мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем рассматриваться в суде".

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ходе акций были случаи насилия в отношении полиции, но это должно быть подтверждено или опровергнуто следствием.

"Мы же с вами видели разные кадры (на акциях протеста - ИФ). Видели кадры, которые по крайне мере подпадают, например, под то же слово "насилие". По крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что проводятся следственные действия, которые, по словам Пескова, "как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и факты неподчинения представителям органов власти, оказания им сопротивления".

Пресс-секретарь главы государства сказал о необходимости четко дифференцировать согласованные заранее в установленном порядке акции того или иного характера, а также действия, "которые, наверное, подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки".

"Это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то, и другое - и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков. В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности и делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации обеспечения безопасности в ходе легитимных согласованных акций", - сказал Песков.

По его словам, Кремль фиксирует материалы, свидетельствующие о нарушениях со стороны как участников массовых акций, так и органов правопорядка, но вмешиваться в ситуацию - не прерогатива администрации президента.

Песков заявил, что ему неизвестно о рассмотрении вопроса об отмене или переносе выборов в Мосгордуму, и посоветовал обратиться по этому поводу в ЦИК.

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