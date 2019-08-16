"Победа" задержала рейс из Минвод из-за возможного попадания птицы в двигатель

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании "Победа" задерживается в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрения в попадании птицы в один из двигателей самолета.

По словам представителя авиакомпании, задержка рейса в Москву составляет уже больше 2,5 часов. Сейчас специалисты осматривают воздушное судно на предмет повреждений.

Парк "Победы" состоит из среднемагистральных самолетов Boeing-737-800.

Накануне утром Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета столкнулся со стаей чаек, из-за чего один двигатель самолета заглох, а второй стал работать с перебоями. Пилоты выключили оба двигателя и совершили аварийную посадку на кукурузном поле с убранными шасси. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили.