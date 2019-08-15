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Птицы вывели из строя сразу два двигателя самолета "Уральских авиалиний"

Птицы вывели из строя сразу два двигателя самолета "Уральских авиалиний"
Самолет "Уральских авиалиний", совершивший аварийную посадку
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила в инстаграме, что при взлете самолета из Жуковского стая птиц попала в оба двигателя.

После этого отказали обе силовые установки. Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов, сообщает авиакомпания.

Отмечается, что пассажиры эвакуированы и находятся в терминале аэропорта.

По данным авиакомпании, в салоне самолета находилось 224 пассажира.

В четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что после аварийной посадки самолета в Жуковском 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с легкими травмами. В том числе доставлены девять детей и беременная женщина. После обследования ее отпустили. Собеседник агентства отметил, что одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент в больнице остается 22 человека.

Экипаж самолета А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. Часть пассажиров пересажена на другие рейсы, часть ждет резервного борта, который будет доставлен в течение дня.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Аварийная посадка А-321 в "Жуковском"

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Московская область Жуковский Уральские авиалинии

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