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Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин

Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин
Архивное фото
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Владельцы японских и американских автомобилей смогут получить регистрационные знаки нестандартного образца.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк напомнила, что уменьшенные регистрационные знаки в РФ не запрещены, но установить их можно только на транспортные средства, которые имеют нестандартные места для их установки. Это прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ.

Изготавливать такие знаки имеют право организации, имеющие соответствующее свидетельство. Владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в такую организацию для изготовления знака.

Новые параметры регистрационных знаков будут вводиться согласно разработанному ГОСТ Р 50577-2018. Ввод в действие нового национального стандарта перенесен на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения.

При этом, подразделения Госавтоинспекции, как и ранее, будут выдавать государственные регистрационные знаки, соответствующие положениям действующего национального стандарта.

МВД

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