В России

С 1 января введут десять новых типов госномеров

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - С 1 января 2019 года десять новых типов государственных автомобильных номеров будут введены приказом Росстандарта, сообщает "Коммерсант" в четверг.

Одним из нововведений стали регистрационные знаки размером 290 на 170 мм для автомобилей с нестандартным местом крепления, что характерно для ввезенных не через официальных дилеров "японцев" и "американцев". Отмечается, что из-за нестандартного размера площадки владельцам автомобилей приходилось сгибать стандартный госномер (520 на 170 мм). По данным "Автостата", количество праворульных автомобилей в РФ составляет около 4,1 млн.

Отмечается введение специальных номеров для классических и спортивных автомобилей. У владельцев таких автомобилей появится специальный знак "К" и "С" соответственно, отделенный чертой от других символов. А владелец автомобиля, произведенного в Советском союзе, получит специальный двухстрочный регистрационный знак.

Госномера для двухколесных транспортных средств также претерпели некоторые изменения. Коммерсант сообщает о введении разных типоразмеров для импортных и отечественных производителей мотоциклов. Ранее владельцам нестандартных крепежей приходилось использовать переходники, так как российский регистрационный знак (245 на 160 мм) значительно больше площадки для крепления (190 на 145 мм).

Также вводятся специальные знаки для мопедов, которые по размеру полностью совпадают с мотоциклетными, но отличаются по набору букв. Специальные мотоциклетные номера появятся для сотрудников иностранных дипмиссий. Как и регистрационные знаки автомобилей, они будут на красном фоне. Квадроциклы также получат госномера.

Некоторые изменения носят сугубо технический характер. В частности, "каждая заготовка номера должна иметь уникальный 12-значный код изготовителя. Он подскажет полиции, где, кем, когда был произведен госзнак и где он продан. Помимо этого ГОСТом снят запрет на сверление дополнительных отверстий в знаке: уточнено лишь, что они не должны затрагивать символы, флаг и код RUS", - сообщает газета.

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Теги: Росстандарт

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