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Шахтеры самостоятельно покинули забой в Якутии после ЧП с электроснабжением

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - 60 рабочих вышли из обесточенной шахты "Денисовская" в Якутии, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации шахты.

Ранее сообщалось, что на подстанции, питающей угольную шахту "Денисовская", произошло возгорание. По уточненным данным, горел распределительный бак. Сама подстанция не пострадала, пожар удалось локализовать.

Как ожидается, шахта будет запитана по временной схеме через полтора-два часа.

Якутия

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