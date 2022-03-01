В Якутии три человека пострадали при обрушении горной породы на шахте "Денисовская"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Три человека пострадали при обрушении горной породы на шахте "Денисовская" УК "Колмар" в Якутии, проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По предварительным данным, травмированы три человека, которым оказана медицинская помощь. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Угрозы их жизни не имеется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что незадолго до происшествия в районе был зафиксирован подземный толчок.

"По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством", - отметили в пресс-службе СК.

Группа компаний "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии. "Колмар груп" на 70% принадлежит Анне Цивилевой (жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева), еще 30% - у ООО "Волга груп" Геннадия Тимченко.