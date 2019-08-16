В "АвтоВАЗе" назвали замену поворотников Lada Granta не отзывом, а сервисной кампанией

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" не подтвердило отзыв более 11 тысяч автомобилей Lada Granta для замены поворотников, отмечая, что речь идет лишь о сервисной кампании по устранению дефектов.

Представитель "АвтоВАЗа" заявил "Интерфаксу", что сервисная кампания по обслуживанию автомобилей не является полноценным отзывом партии, подчеркнув, что сообщения об отзыве автомобилей не соответствует действительности.

Ранее представители трех официальных дилеров Lada сообщили "Интерфаксу" о получении предписания о замене поворотников на более 11 тыс. автомобилей Granta. Некоторые из них отметили, что речь идет об отзыве автомобилей.

Один из собеседников агентства уточнил, что предписание об отзыве автомобилей Lada Granta вышло 13 августа. По его словам, по всей России компания отзывает 11 157 автомобилей Lada Granta.

Другой собеседник также подтвердил получение своим дилерским центром предписания об отзыве автомобилей. Еще в одном дилерском центре "Интерфаксу" сказали, что документ поступил в пятницу и касается автомобилей Lada Granta, отгруженных дилерам с начала февраля по конец марта текущего года.

Собеседник агентства сказал, что есть вероятность растрескивания пластика поворотников при попадании влаги. Дилеры поменяют уплотнитель и боковой указатель поворота.

Ранее АО "АвтоВАЗ" назвал Lada Granta самой популярной моделью среди покупателей по итогам продаж за 7 месяцев текущего года. За 7 месяцев 2019 года на российском рынке продано 74,634 тыс. автомобилей этого семейства, что на 40,1% превышает показатели прошлого года.