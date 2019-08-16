"АвтоВАЗ" отзовет более 11 тысяч Lada Granta из-за дефекта поворотников

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" отзывает более 11 тысяч автомобилей Lada Granta для замены поворотников, которые могут растрескаться. Об этом сообщили "Интерфаксу" представители трех официальных дилеров Lada, получившие соответствующее предписание.

Один из собеседников агентства уточнил, что предписание об отзыве автомобилей Lada Granta вышло 13 августа. По всей России компания отзывает 11 157 автомобилей Lada Granta", - сказал один из собеседников агентства.

Другой собеседник также подтвердил получение своим дилерским центром предписания об отзыве автомобилей.

Еще в одном дилерском центре "Интерфаксу" сказали, что документ поступил в пятницу и касается автомобилей Lada Granta, отгруженных дилерам с начала февраля по конец марта текущего года.

Собеседник агентства сказал, что есть вероятность растрескивания пластика поворотников при попадании влаги. Дилеры поменяют уплотнитель и боковой указатель поворота. Он отметил, что это "пустяковый дефект, не влияющий на безопасность движения".

Ранее АО "АвтоВАЗ" назвал Lada Granta самой популярной моделью среди покупателей по итогам продаж за 7 месяцев текущего года. За 7 месяцев 2019 года на российском рынке продано 74,634 тыс. автомобилей этого семейства, что на 40,1% превышает показатели прошлого года.