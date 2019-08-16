Полиция Петербурга разыскивает участников драки со стрельбой на оптовой базе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Во Фрунзенском районе Петербурга не оптовой торговой базе произошла драка со стрельбой, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. Полиция разыскивает участников инцидента.

По данным полиции, поводом для столкновения стал спор за торговую точку на рынке. В конфликте участвовали несколько выходцев из стран ближнего зарубежья. Драка началась около 14:00 16 августа. Один из участников конфликта применил травматический пистолет. Троим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Остальные участники драки скрылись. Полиция их разыскивает.

По данным "Фонтанки.ру", в конфликте на улице Салова участвовали граждане Узбекистана и Азербайджана, с каждой стороны было по четыре человека, в драке применялась бейсбольная бита и травматическое оружие. Выстрела было четыре. Ранения получили три выходца из Узбекистана. Их конкуренты уехали с места происшествия на автомобиле, который принадлежит гражданину Азербайджана.