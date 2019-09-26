Поиск

В общежитии на юге Москвы произошла драка со стрельбой

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате драки со стрельбой из травматического пистолета на юге Москвы, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел в общежитии на улице Красного Маяка. В результате бытового конфликта со стрельбой из травматического пистолета пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у одного из пострадавших ранение в ногу. Остальные получили неогнестрельные травмы.

Москва ЮАО

Новости

Два пассажира рейса Барнаул-Москва задержаны в "Шереметьево" за брань

Басманный суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве раменского депутата

Суд не стал продлевать арест Алексею Миняйло

Суд не стал продлевать арест Алексею Миняйло

Прокурор попросил освободить фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло

Прокурор попросил освободить фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло

Отопление включили во всех московских квартирах

Отопление включили во всех московских квартирах

В Москве в начале следующей недели будет тепло и дождливо

Московские чиновники выпустили инструкцию для нуждающихся во "Фризиуме"

Московские чиновники выпустили инструкцию для нуждающихся во "Фризиуме"

На семи дорогах Подмосковья поставили комплексы, штрафующие за среднюю скорость

По делу об убийстве бизнесмена в Москве задержали его вдову и двух кубинцев

На берегу озера Сенеж в Солнечногорске придумали открыть глэмпинг

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');