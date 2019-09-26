В общежитии на юге Москвы произошла драка со стрельбой

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате драки со стрельбой из травматического пистолета на юге Москвы, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел в общежитии на улице Красного Маяка. В результате бытового конфликта со стрельбой из травматического пистолета пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у одного из пострадавших ранение в ногу. Остальные получили неогнестрельные травмы.