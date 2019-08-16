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Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.

Слова Бабаяна приводятся в сообщении радиостанции "Говорит Москва", главным редактором которой является Бабаян.

"Это решение было принято ещё несколько месяцев назад. Это будет общественно-политическое ток-шоу. Практически то же самое, что я делал на ТВЦ, но это будет немножечко другая программа. Со мной ушла часть моей команды. Она также будет работать со мной на новом проекте", - заявил Бабаян

Вести новую программу он будет один, ее название пока обсуждается.

Он поблагодарил своих зрителей, которые смотрели 10 лет передачу "Право голоса" на телеканале ТВЦ.

Бабаян вёл программу "Право голоса" с 2009 года. Он возглавил радиостанцию "Говорит Москва" летом этого года после смерти 9 мая Сергея Доренко.

ТВЦ НТВ Роман Бабаян

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