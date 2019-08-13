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Коллеги Доренко с радио "Говорит Москва" запустили новостной проект в соцсетях

Коллеги Доренко с радио "Говорит Москва" запустили новостной проект в соцсетях
Фото: Reuters

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Группа сотрудников радиостанции "Говорит Москва", уволившихся после смерти Сергея Доренко, запускают свой новостной проект в личном Telegram-канале покойного главреда и бывшем канале радиостанции, сообщила "Интерфаксу" его вдова, журналистка Юлия Доренко.

"Пока это будет в формате Telegram-каналов "Расстрига" (личный телеграм-канал покойного Доренко - ИФ) и "Подъём" (бывший канал "Говорит Москва" - ИФ). На этих площадках, которые нам принадлежат, будем делать то, что умеем, то, что делали при Сергее. Там будут появляться эксклюзивные новости, все то же самое", - сказала Доренко во вторник.

По ее словам, пока рано говорить, будет ли новый проект зарегистрирован как СМИ, но не исключила этого. "Мы пока решения об этом не принимали, сейчас мы пока запускаемся на платформе Telegram, а там будем смотреть, как пойдет", - сказала она.

В новый коллектив, уточнила Доренко, кроме нее, вошли несколько бывших заместителей главреда раадиостанции, в том числе Марат Берёзов, которому принадлежал Telegram-канал "Говорит Москва", ведущие эфира, а также выпускающие редакторы и редакторы новостей, уволившиеся после назначения нового главреда. В Telegram-канале "Подъём" говорится, что "это люди, которые не видят для себя возможности дальше работать на радио "Говорит Москва" в связи с новыми назначениями, но хотят сохранить принципы работы Сергея Доренко".

Доренко отметила, что руководство радиостанции уже месяц было в курсе, что Telegram-канал "Говорит Москва" принадлежит Берёзову, но не стали заводить новый.

Со своей стороны генеральный директор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов сообщил "Интерфаксу", что для руководства радиостанции такое развитие событий не стало сюрпризом, и он относится к нему абсолютно спокойно. Мамонтов подтвердил, что всего с радиостанции уволились около семи человек.

Мамонтов сообщил, что пока не решено, будет ли представлена "Говорит Москва" новым Telegram-каналом, так как руководство пока не решило, насколько он необходим.

"Ребята переименовались, назвали его "Подъем", и они хотят продолжать линию Сергея. Вы знаете, я отношусь к этому со спокойствием, абсолютно нормально. Ну, что сделаешь, бывает в жизни. Тому, кто пережил развод "Комсомольской правды" на "Комсомольскую правду" и "Новую газету", тому...всё познается в сравнении. Ребятам - успеха, они толковые. А что касается взглядов, мастерства журналистского, успеха в это нелегкой сфере - жизнь покажет, расставит все на свои места", - добавил Мамонтов.

Он отметил, что ушедшие с радиостанции сотрудники поступили правильно, "не цепляясь" за бренд. По его словам, было бы странно, если бы новые проекты носили название "Говорит Москва". "Это вызвало бы не только необходимость заниматься этим вопросом в юридическом ключе, бог бы с ним, это моя обязанность как гендиректора, но это вызвало бы у меня большое разочарование в них, в их собственно человеческих качествах. Так что мне кажется, они корректно совершенно решили свою биографию самостоятельно - флаг в руки", - сказал гендиректор радиостанции.

Главный редактор, ведущий утреннего шоу "Подъём" на радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая от разрыва аорты. Ему было 59 лет. Новым главным редактором радиостанции стал Роман Бабаян.

Прощание с Сергеем Доренко

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Портрет Сергея Доренко в траурном зале Троекуровского кладбищаПеред началом церемонии прощанияРодственники Сергея ДоренкоГенеральный директор "Первого канала" Константин ЭрнстЖелающие проститься с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбищеВдова журналиста Юлия Силявина и мать Татьяна ДоренкоГлавный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
Портрет Сергея Доренко в траурном зале Троекуровского кладбища
Сергей Доронко Юлия Доренко Говорит Москва

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