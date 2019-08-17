Минобороны подало иск на военнослужащих за случайный запуск ракеты

Во время плановой проверки одна из ракет пролетела через ворота авиационного ангара

Тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ, который может нести ракеты Х-29ТД (архив) Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны попытается взыскать с двух военнослужащих более 45 миллионов рублей за случайно запущенные ракеты, которые пришлось списать, сообщил в субботу "Коммерсантъ".

1 октября 2017 года военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев проверяли ракету Х-29ТД в одной из военных частей крымского города Саки, не соблюдая регламент работ. При проверке был подан ток на пиропатроны, и одна из ракет снесла ворота, часть стены авиационного ангара и нанесла другие повреждения. Ее боевая часть не сработала, однако в результате пришлось списать две ракеты и комплекс для проверки "Ока".

Экспертиза оценила каждую ракету в 18,459 миллиона рублей, еще в 9,5 миллиона рублей обошлось уничтоженное оборудование. Материальный ущерб составил 46,571 миллиона рублей.

С ракетами Х-29ТД летает многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ. Он имеют в длину около четырех метров и массу в 700 килограммов, сто из которых приходится на взрывчатое вещество боевой части.

Ранее суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, предсатвляющим повышенную опасность для окружающих. Суд нашел в деле смягчающие обстоятельства: оба добровольно возместили часть ущерба, внеся по три тысячи рублей, а Зверев воспитывает четверых малолетних детей. Обоих ограничили по службе, Чебанову назначили удержание 15% из денежного довольствия, и Звереву – 10%.