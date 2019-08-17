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Минобороны подало иск на военнослужащих за случайный запуск ракеты

Во время плановой проверки одна из ракет пролетела через ворота авиационного ангара

Минобороны подало иск на военнослужащих за случайный запуск ракеты
Тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ, который может нести ракеты Х-29ТД (архив)
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны попытается взыскать с двух военнослужащих более 45 миллионов рублей за случайно запущенные ракеты, которые пришлось списать, сообщил в субботу "Коммерсантъ".

1 октября 2017 года военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев проверяли ракету Х-29ТД в одной из военных частей крымского города Саки, не соблюдая регламент работ. При проверке был подан ток на пиропатроны, и одна из ракет снесла ворота, часть стены авиационного ангара и нанесла другие повреждения. Ее боевая часть не сработала, однако в результате пришлось списать две ракеты и комплекс для проверки "Ока".

Экспертиза оценила каждую ракету в 18,459 миллиона рублей, еще в 9,5 миллиона рублей обошлось уничтоженное оборудование. Материальный ущерб составил 46,571 миллиона рублей.

С ракетами Х-29ТД летает многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ. Он имеют в длину около четырех метров и массу в 700 килограммов, сто из которых приходится на взрывчатое вещество боевой части.

Ранее суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, предсатвляющим повышенную опасность для окружающих. Суд нашел в деле смягчающие обстоятельства: оба добровольно возместили часть ущерба, внеся по три тысячи рублей, а Зверев воспитывает четверых малолетних детей. Обоих ограничили по службе, Чебанову назначили удержание 15% из денежного довольствия, и Звереву – 10%.

Крым Х-29ТД

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