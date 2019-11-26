С двух военных взыскали более 30 млн рублей за пуск ракеты в ангаре в Крыму

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны РФ к двум военнослужащим войсковой части в Крыму за случайный пуск авиационной управляемой ракеты в ангаре в 2017 году и постановил взыскать с них 31,12 млн рублей, говорится в материалах картотеки суда.

Военное ведомство требовало более 46,5 млн рублей.

Военная судебная инстанция постановила взыскать с Николая Зверева 15 млн рублей в пользу Минобороны, с Алексея Чебанова - 16 млн рублей. Также они должны заплатить госпошлину по 60 тыс. рублей каждый в доход бюджета Симферополя.

Решение может быть обжаловано в судебной коллегии по административным делам Южного окружного военного суда.

Инцидент произошел осенью 2017 года.

По данным суда, старшие расчета Алексей Чебанов и Николай Зверев, будучи ответственными за правильность подготовки к проверке авиационной управляемой ракеты Х-29ТД (изделие 63М) на автоматизированной аппаратуре "Ока", нарушили правила обращения с оружием в ангаре.

Как отмечается, произошел несанкционированный запуск двигателя ракеты. При проверке был подан ток на пиропатроны, и одна из ракет снесла ворота, часть стены авиационного ангара и нанесла другие повреждения. Ее боевая часть не сработала. Однако все равно пришлось списать две ракеты - эту и аналогичную ей, а также агрегаты автоматизированной аппаратуры контроля "Ока" (коллиматорное защитное устройство КЗУ-3 и универсальная компрессорная станция УКС-400В-П4М).

Минобороны России летом 2019 года подало второй иск к военнослужащим. Им вменялась часть 1 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло по неосторожности уничтожение военной техники либо иные тяжкие последствия).

По этому иску суд приговорил Чебанова к наказанию в виде ограничения по военной службе на срок один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, Зверева - к году ограничения по военной службе с удержанием 10% из его денежного довольствия в доход государства.

Оба добровольно возместили по 3 тысячи рублей причиненного имущественного ущерба. Суд, вынося приговор, учел положительные характеристики военнослужащих и наличие у Зверева четверых малолетних детей.