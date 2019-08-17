Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.

По данным горожан, затоплены дороги сочинских микрорайонов Бытха, Ареда, улица Горького.

Также автолюбители выложили видео подтопления участка федеральной трассы Джубга-Сочи в поселке Вардане в Лазаревском районе курорта.

Информации о пострадавших не поступало.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о последствиях ливней в Сочи.

Накануне власти города распространили сообщение о штормовом предупреждении.