В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели взяли на контроль ситуацию с подтоплением ряда автодорог Сочи после залповых ливней.

Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, наблюдается подъем уровней рек муниципального округа города с достижением опасных отметок (Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста). Реки из берегов не выходили, подтопленных домов нет, отметили спасатели.

Дождь продолжается местами по территории Сочи.

В пресс-службе подчеркнули, что три единицы техники МЧС работают по откачке воды из низменных участков улиц Азовская, Несербская и участка автодороги в селе Веселое.

Ситуация находится на контроле Центрального управления кризисных ситуаций ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в Сочи прошли залповые дожди, которые подтопили ряд территорий курорта. Власти города, которые накануне распространили сообщения о непогоде, уверяют, что жизнеобеспечение горожан и отдыхающих не нарушено.