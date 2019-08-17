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Шойгу объявил закрытыми V Армейские международные игры

Шойгу объявил закрытыми V Армейские международные игры
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил закрытыми V Армейские международные игры на торжественной церемонии в подмосковном парке "Патриот".

"Пять лет назад, когда мы начинали все это, у нас не было сомнений, что такие игры нужны, но не думали, что они приобретут столь широкий масштаб. И сегодня в десяти странах мира проходят армейские игры, 39 стран направили свои команды", - сказал министр.

Он поблагодарил руководителей министерств обороны стран, "которые сочли важным, нужным и сегодня уже необходимым участие в таких состязаниях".

"Почему необходимым? Потому что чем больше нас, участников таких состязаний, тем крепче мир. И это для нас сегодня абсолютная аксиома", - сказал глава российского Минобороны.

В "АрМИ-2019" приняла участие 221 команда из 37 стран. Всего в программе игр более трёх десятков конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.

Общая численность участников в этом году превысила 5 тысяч военнослужащих.

АрМИ-2019 Сергей Шойгу

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