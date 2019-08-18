Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял тестовый рейс

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".

Полет выполнялся на самолете Boeing 737-800. Рейс был отправлен из принадлежащего "Роскосмосу" терминала "Космос" в аэропорту "Внуково". Время в пути составило 1 час 8 минут.

Бортом "Победы" для осмотра "Гагарина" прибыли руководители Минтранса РФ, Росавиации, авиакомпаний, которые планируют летать из нового аэропорта ("Аэрофлот", S7, "РусЛайн", Pegas Fly), холдинга "Аэропорты регионов", (инвестор терминала "Гагарина", входит в "Ренову" Виктора Вексельберга) и журналисты.

Как ожидается, первый регулярный рейс "Победа" совершит 20 августа, в день открытия "Гагарина" для пассажиров. Полеты будут выполняться каждый день.