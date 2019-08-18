Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял тестовый рейс
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Полет выполнялся на самолете Boeing 737-800. Рейс был отправлен из принадлежащего "Роскосмосу" терминала "Космос" в аэропорту "Внуково". Время в пути составило 1 час 8 минут.
Бортом "Победы" для осмотра "Гагарина" прибыли руководители Минтранса РФ, Росавиации, авиакомпаний, которые планируют летать из нового аэропорта ("Аэрофлот", S7, "РусЛайн", Pegas Fly), холдинга "Аэропорты регионов", (инвестор терминала "Гагарина", входит в "Ренову" Виктора Вексельберга) и журналисты.
Как ожидается, первый регулярный рейс "Победа" совершит 20 августа, в день открытия "Гагарина" для пассажиров. Полеты будут выполняться каждый день.
Аэропорт "Гагарин"
Новый аэропорт был построен в районе села Сабуровка примерно в 30 км от Саратова.
Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 млн пассажиров в год возведен на деньги холдинга "Аэропорты регионов", его инвестиции составили 7,7 млрд руб., сообщается на сайте "Гагарина".
Создание аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы длиной 3 км, финансировало государство (заказчик строительства - Росавиация), на это было выделено 7,2 млрд руб. Еще 2,4 млрд руб. потратила Саратовская область на подъездную дорогу, электросети, газо- и водопровод.
Старый аэропорт Саратова "Центральный" находится в черте города, он был открыт в 1931 году, принадлежит предпринимателю Аркадию Евстафьеву. В 2018 году аэропорт принял 426 тыс. пассажиров.
Деятельность "Центрального" будет прекращена после открытия "Гагарина": все рейсы будут переведены в новый аэропорт с 8:00 по Москве 20 августа.