S7 подняла вопрос дорогого обслуживания авиакомпаний в новом аэропорту Саратова

Пассажиры первого тестового рейса в международном аэропорту "Гагарин" Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор авиакомпании "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) Владимир Объедков поднял вопрос высоких тарифов на обслуживание перевозчиков в новом аэропорту Саратова "Гагарин".

"Есть, конечно, пожелание к оператору аэропорта (холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга - ИФ) - поработать над стоимостью обслуживания. Иначе нам будет крайне сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы на перевозку", - сказал Объедков на совещании, посвященном открытию "Гагарина", которое ожидается 20 августа.

В старый аэропорт Саратова "Центральный", закрытие которого планируется также 20 августа, S7 летает четыре раза в день. В "Гагарин" компания будет летать сначала по одному разу в день. Кроме S7, регулярные рейсы в "Центральный" выполняют "Аэрофлот", "РусЛайн" и чартерная Pegas Fly.

Замгендиректора - летный директор "Аэрофлота" Игорь Чалик лишь подтвердил, что в день официального открытия аэропорта "прилетят первые рейсы авиакомпании, после чего она оценит пассажиропоток и условия и примет решение либо об увеличении количества рейсов, либо об увеличении емкости самолетов". Вопроса тарифов "Гагарина" Чалик на совещании не коснулся.

В авиакомпании "Победа", которая в день открытия аэропорта запускает туда ежедневные рейсы, не стали комментировать коммерческие условия их обслуживания. Вместе с тем гендиректор компании Андрей Калмыков на совещании выразил обеспокоенность, что аэродром в "Гагарине" сертифицирован только по первой категории ICAO, то есть его светосигнальное оборудование позволяет принимать рейсы только в идеальных погодных условиях. "Сейчас XXI век - такой аэропорт должен иметь как минимум вторую категорию", - заявил он, добавив, что при тумане самолеты будут вынуждены уходить на запасные аэродромы.

"У нас предусмотрены деньги на доведение аэродрома в "Гагарине" до второй, а если потребуется - и до третьей категории", - заявил на это глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, вторая категория будет присвоена аэродрому летом 2020 г.

Выйдет дешевле

Гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский не стал отрицать, что тарифы для авиакомпаний "Гагарина" "безусловно, немаленькие, потому что аэропорт построен "с нуля", и капвложения были сделаны огромные".

"Но если считать в комплексе, себестоимость перевозки на одного пассажира для авиакомпаний в "Гагарине" будет процентов на 30 меньше, чем в старом аэропорту, - заявил он журналистам. - Потому что этот аэропорт позволяет принимать самолеты кресельной емкости от 150 мест и выше, а старый может принимать только региональные самолеты".

Он привел пример авиакомпании Pegas Fly, которая с 20 августа начнет летать из "Гагарина" в Анталью на Boeing 737-800, тогда как из старого аэропорта летала в Турцию на Embraer, вмещающих почти в два раза меньше пассажиров.

"С учетом увеличения провозных емкостей, частотность будет падать, а с другой стороны - все боятся прихода "Победы", - добавил Чудновский. - И есть третья история: мы запускаемся в финал летнего сезона. Калмыков говорит: я с удовольствием поставлю второй рейс из Москвы, но не могу, нет парка. "Уральские авиалинии" тоже говорят, что нет парка. Поэтому показательно в части развития перевозок будет уже следующее лето".

Он также напомнил о дискуссиях вокруг тарифов ростовского аэропорта "Платов": тот также был построен на деньги холдинга "с нуля".

"Сколько говорили, что высокие тарифы убьют перевозки? Убили? Нет, не убили. Снижение тарифов авиакомпаний произошло, рост пассажиропотока на 30% произошел, - заявил Чудновский. - И потом, мы же не сами себе тарифы устанавливаем, их устанавливала ФАС после достаточно жесткой экспертизы и с учетом мнений авиакомпаний... Я уверен, что с переходом с региональных на среднемагистральные самолеты с экономикой перевозчиков будет все в порядке".

Ранее в воскресенье "Гагарин" принял первый тестовый рейс "Победы".

Аэропорт "Гагарин" построен в районе села Сабуровка примерно в 30 км от Саратова. Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 млн пассажиров в год возведен на деньги холдинга "Аэропорты регионов" (входят в "Ренова"), его ивестиции составили 7,7 млрд руб. Создание аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы длиной 3 км, финансировало государство (заказчик строительства - Росавиация), на это было выделено 7,2 млрд руб. Еще 2,4 млрд руб. потратила Саратовская область на подъездную дорогу, электросети, газо- и водопровод.