Площадь лесных пожаров в Иркутской области уменьшилась почти в 5 раз за выходные

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - За минувшие выходные дни в Иркутской области число лесных пожаров сократилось до 11 очагов общей площадью 114 тысяч 927 га, сообщили "Интерфаксу" в региональном министерстве лесного комплекса.

"За выходные количество пожаров снизилось на 62, площадь горения уменьшилась на 455 тысяч га", - заявил собеседник агентства. Таким образом, число пожаров сократилось в 6,6 раз, площадь - в 4,9 раза. Больше всего пожаров - 28 - было ликвидировано в Мамско-Чуйском районе.

К утру понедельника в регионе продолжает действовать четыре пожара общей площадью 100 тысяч 899 га. Они находятся в самом северном Катангском районе, который относится к зоне космического мониторинга. Там огонь не тушат из-за крайней удаленности очагов.

"На одном из пожаров работают специалисты лесной охраны, несмотря на то, что он находится в зоне контроля. Площадь горения там 714 га", - добавил представитель минлеса

Кроме того, в локализованном состоянии остаются семь пожаров площадью 14 тысяч га на землях лесного фонда.

"Площадь активного горения на данный момент составляет 1 тысяча га", - уточнил собеседник.

По состоянию на утро пятницы в регионе действовало 92 пожара на 629 тысячах 220 га.

В лесах Иркутской области с 11 июля действует режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров на севере и северо-востоке региона. Там до середины августа не было осадков.

По данным метеорологов, в минувшие выходные 17-18 августа в области шли дожди. В понедельник осадки местами еще продолжаются.