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В СПЧ заявили о массовом сокрытии лесных пожаров в Иркутской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека обратил внимание на массовое искажение и сокрытие сведений о лесных пожарах в Иркутской области, что, по его мнению, может привести к масштабным катастрофам.

Проблема лесных пожаров в регионе связана с недостаточным финансированием их тушения, а также "неадекватными решениями и действиями областного уровня", говорится в заявлении СПЧ по итогам выездного заседания в Иркутске. Из-за искажения и сокрытия данных о пожарах меры по их тушению оказываются недостаточными и несвоевременными, подчеркнули в СПЧ.

Кроме того, совет отмечает, что санитарные рубки леса подчас превращаются в коммерческие, а восстановлением леса и уходом за молодняком в регионе занимаются не достаточно тщательно.

По данным министерства лесного комплекса Иркутской области, за минувшие сутки в регионе потушили один лесной пожар на 63,6 тыс. га, продолжаются семь пожаров на 49 тыс. га.

С 11 июля в лесах Иркутской области веден режим ЧС из-за сильных пожаров. В августе площадь охваченных огнем лесов превышала 700 тыс. га, число очагов доходило до 150.

Сибирь окутал смог от лесных пожаров

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Дым от лесных пожаров над спальным районом в КемеровеСмог над ЕнисеемДым над автодорогой "Енисей" в ХакасииСмог над КрасноярскомВозле сибирской деревни Сизая в Красноярском краеЗадымление в КрасноярскеСпутниковый снимок лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области
Дым от лесных пожаров над спальным районом в Кемерове
Иркутская область СПЧ

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